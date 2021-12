Covid-19 : l’Afrique du sud arrête la recherche des cas contact Omicron

L’Afrique du Sud a annoncé qu’elle cesserait la recherche des contacts et mettrait fin à la quarantaine pour les cas asymptomatiques, car le confinement du virus n’est « plus viable ».

Des graphiques prometteurs aujourd’hui mettent en évidence la façon dont l’épidémie d’Omicron dans le pays s’est estompée après seulement un mois – les cas semblent avoir culminé à l’échelle nationale à 26 976 le 15 décembre et ont maintenant diminué au cours des cinq derniers jours consécutifs.

Les autorités sanitaires d’Afrique du Sud, où la souche Omicron a pris son envol pour la première fois, ont déclaré aujourd’hui que la recherche des contacts serait interrompue avec effet immédiat, sauf pour les grands rassemblements ou les environnements autonomes.

L’isolement pour les cas asymptomatiques a été supprimé tandis que les cas bénins et graves ont été invités à s’isoler pendant huit et dix jours respectivement.

Les contacts étroits des cas confirmés de Covid-19 n’auront plus à se mettre en quarantaine, qu’ils soient vaccinés ou non et ne seront pas tenus de passer un test à moins qu’ils ne développent des symptômes.

L’Afrique du Sud est devenue le point zéro de la nouvelle variante à la fin du mois de novembre et a connu une augmentation fulgurante des infections, passant de 670 à plus de 20 000 en l’espace de seulement trois semaines.

Mais les cas semblent avoir culminé à l’échelle nationale à 26 976 le 15 décembre et ont maintenant diminué au cours des cinq derniers jours consécutifs. Mercredi, ils ont chuté de 22% en une semaine après que 21 099 aient été enregistrés.

L’énorme augmentation des infections a fait craindre qu’une vague mortelle d’hospitalisations ne suive, mais presque immédiatement, les médecins en première ligne ont déclaré que les patients arrivaient avec une maladie plus bénigne.

Les allégations ont été rejetées par le médecin en chef britannique, le professeur Chris Whitty, qui a affirmé que l’Afrique du Sud bénéficiait d’une population plus jeune et plus clairsemée.

Mais dans un autre signe prometteur, les hospitalisations semblent maintenant se stabiliser à l’échelle nationale en Afrique du Sud, oscillant juste en dessous de 400 admissions par jour – contre un sommet de 2 000 lorsque Delta s’est installé.

Les admissions ont chuté hier de quatre pour cent, après que 593 autres ont été enregistrées. Les décès ne représentent qu’une fraction des niveaux atteints lorsque Delta s’est installé, avec seulement 99 hier.

Il y a maintenant 50 décès par jour en moyenne, en légère hausse par rapport aux 20 décès par jour où Omicron a été détecté pour la première fois dans le pays. À titre de comparaison, au plus fort de la vague Delta, il y avait 600 décès par jour…Lire la suite ici