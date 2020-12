Covid-19 : Aliou Sall pour un assouplissement des mesures restrictives

Aliou Sall, invité du Grand Jury ce dimanche, veut que le gouvernement lève les mesures de restrictions pour permettre aux artistes de gagner leur vie et de faire correctement leur travail tout en respectant les mesures barrières.

« Cette maladie est méchante. Elle n’a pas de frontière. On en meurt beaucoup. Il faudrait que les gens soient vigilants. Je ne suis pas d’accord qu’on revienne à des formes de restrictions comme avant parce que ça va être terrible du point de vue économique. Je comprends la demande des acteurs culturels. Et je suis pour la levée des restrictions pour permettre aux artistes de gagner leur vie. Mais, je suis pour qu’une prise de conscience profonde de tous les acteurs pour que les mesures barrières soient strictement respectés où que l’on soit », a déclaré le maire de Guédiawaye, Aliou Sall, sur les ondes de la Rfm.

Selon le frère du Président Macky Sall, les acteurs doivent être en mesure de respecter les mesures barrières dans les salles de spectacle, entre autres. « On n’a pas le choix. On doit vivre avec la pandémie. Si les cas explosent et que l’on devrait aller vers de nouvelles restrictions ça va être une catastrophe », a-t-il dit.