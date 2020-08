Covid-19…le Journaliste Aly Saleh porte le combat du « Masque »

Covid-19 : Anti-masque, synonyme de libertinage, quel problème avons-nous avec l’ordre et la discipline ?

(Par Aly Saleh)

Une frange de la population remet en cause les acquis scientifiques qui, jusque là, faisaient un consensus. Les spécialistes nous avaient dit tout au début de la pandémie que si on se masquait au bout de quelques semaines voire quelques mois, le virus allait disparaître mais hélas on n’a pas écouté et aujourd’hui le résultat est là.

L’épidémie du coronavirus ne sera pas facile à endiguer, si on a du mal à percuter sur le message.

C’est anti libertin, porter un masque c’est protéger les autres.

C’est extraordinaire inexplicable ce qui se passe, ce que l’on voit encore dans les rues, les lieux de commerce, les boulangeries, les boutiques, c’est le diable incarné.

Cela me laisse perplexe de dire, le masque est-il si gênant ? on aime sourire, montrer son maquillage, quel intérêt si l’on risque sa vie.

A-t-on un problème avec l’ordre et la discipline pour refuser de se plier aux directives et recommandations des autorités ?

Ces comportements irresponsables expliquent la multiplication des cas communautaires et des décès devenus quotidiens.

Le masque est presque la seule protection à portée de main.

Pourquoi ne pas faire sienne cette devise, « ce que le masque est à la Covid 19, est, ce que le préservatif est au sida ».

Le masque doit être obligatoire partout, on doit arrêter de tergiverser là-dessus, de donner du grain à moudre à cette théorie du complot. Le port de masque doit être obligatoire dans les lieux clos.

Il faut être très ferme, ça ne peut pas et ne doit pas être négociable, il est grand temps d’arrêter les hésitations et de faire preuve de pédagogie et de bon sens.

Jouer la carte de l’immunité collective comme le disent et le pensent certains, n’a aucun sens avec le système de santé quasi saturé.

On ne le dira jamais assez, porter le masque contribue largement à préserver notre liberté d’aller et de venir.

On dit la liberté d’une personne s’arrête là où commence celle des autres.

Se respecter les uns les autres, c’est comme cela qu’on met en œuvre un vrai projet de société.

S’il y en a qui continuent de faire les choses à part, ça va être d’avantage compliqué pour tous et cela nous conduit droit dans des situations de drame.

Des événements religieux sont en perspective, c’est le moment de corser la lutte pour gagner ce combat contre la covid 19 qui a fait trop de dégâts.

Et pour cela, il faut beaucoup de rigueur et surtout de courage pour ne plus reculer devant le chantage et la pression populaire d’où elle peut venir.

Aly Saleh Journaliste/Chroniqueur