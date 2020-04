Covid-19…Dr Abdoulaye Kane liste les maux du secteur de la Santé

Contribution : Covid-19 par Dr Abdoulaye KANE pédiatre

Un virus est entrain de coloniser le monde entier. Très petit par sa taille mais il dicte sa loi partout. Le monde a aujourd’hui une seule et unique préoccupation c’est de se libérer de ce virus.

La barre des 200 cas a été franchie après un peu plus d’un mois depuis le 2 mars. Nous avons également malheureusement enregistrer 2 décès dont une immense personnalité du monde sportif Pape Diouf. Pape était connu de tous et respecté par tous même ses adversaires. Pour ma part j’ai supporté pour la première fois Marseille quand il était Président étant un supporter du PSG depuis Bernard Lama . C’était pour moi une fierté de voir un sénégalais bon teint Président OM. Paradoxe et difficile de supporter PSG et Marseille. Que le tout puissant les accueil dans son paradis!

Son Excellence Mr le Président de la république vous avez pris des mesures avec rigueur et courage pour la santé et la survie des sénégalais. Merci beaucoup encore une fois. Vous avez le soutien et l’accompagnement de tous les sénégalais normés dans cette lutte. Mais cette rigueur doit également être maintenue pour l’application de celles-ci SVP ! Partant de l’état d’urgence passant par le couvre-feu, l’interdiction des rassemblements, l’arrêt des transports interurbain et maintenant le plan de résilience économique et sociale; tout doit être appliqué avec rigueur, fermeté et transparence. Nous souhaitons pas vivre un post Corona animé par des convocations à la DIC pour un quelconque détournement car notre post Corona doit servir à la relance de l’économie mais surtout à la construction d’un système bien équipé avec un personnel de qualité suffisant en quantité. En parlant du système de santé nous sollicitons Mr le président une augmentation considérable des subventions des hôpitaux car leur production est quasi nulle actuellement alors que la dépense a connu une hausse parfois.

Au gouvernement nous félicitons et encourageons de continuer l’exécution des mesures avec rigueur et transparence. Nos félicitations à Mr le ministre de la santé et l’action sociale et toute l’équipe technique et administrative pour le travail difficile et stressant que vous êtes entrain de mener. Mr le ministre il faut régler le problème du personnel soignant qui se retrouve au coeur de cette lutte ( matériel transport….) . Il y’a des informations qui circulent parlant d’une prise en charge inacceptable de certains praticiens au cœur de cette lutte. Si c’est vrai, c’est une erreur à corriger rapidement car avec tout le risque lié à cette pandémie, c’est une honte d’entendre ça. Si c’est le contraire il faut un démenti claire. Nous avons écouté Pr Seydi et nous avons lu entre les lignes il faut que les choses aillent vite afin de lui permettre avec son équipe de faire ce qu’il faut en tant que technicien. D’après lui le président a tout fait a temps et c’est aux autres aussi de faire leur boulot à temps. La guerre nous exige cette rigueur et cette rapidité dans l’exécution de nos différentes tâches.

Pour la stratégie c’est important de réfléchir sur la généralisation du port de masques qui a fait ses preuves dans la certains pays. Si les moyens le permettent. Il faut également voir la stratégie de Libéria au moment de l’Ebola qui consistait à se laver les mains avant d’entrer ou de sortir des marchés,des véhicules et des villes.

Nos remerciements et encouragements également au ministère de l’intérieur et ses différents démembrements notamment les forces de l’ordre qui abattent un travail extraordinaire. J ai l’impression de vivre dans un pays normé depuis quelques jours. Merci à vous Diambars! Continuez et soyez diplomates si possible mais soyez méchants si c’est nécessaire. Rigueur Rigueur Rigueur…..

Au personnel soignant nous félicitons et encourageons comme d’habitude nous risquons notre santé pour les autres. Nous avons un boulot ingrat, trop stressant, dure, risqué et non reconnu à ça juste valeur.

Au Sénégal les prestataires et les stagiaires prédominent le secteur de la santé avec une indemnité arrogante et parfois même aucune. J’espère qu’après Covid-19 cette injustice se corrigera entre autres choses que je ne citerai pas aujourd’hui car l’urgence oblige. RV post Corona !!!

Chers collègues nous sommes devant une situation sanitaire inédite pour nous tous. Beaucoup de nos collègues peuvent faire des erreurs mais mon DIEU arrêtons nous de nous assassiner dans les réseaux sociaux. La relation entre confrères et consoeurs nous oblige à avoir une autre attitude. S’il ya quelqu’un fautif appeler le ou bien contacter l’ordre.

Concernant les faux médecins pharmaciens médicaments écoles de formation….., l’état est le 1er responsable ensuite les ordres mais également nous aussi chers collègues. Il y’a combien parmi nous qui ont vu un cabinet ou une clinique qui ne respecte pas les règles sans le dénoncer?? Certains même travaillent dans des structures qui ne répondent pas aux normes alors que tu es médecin ou pharmacien inscrit à l’ordre. Il y’a combien de boutiques ou lieux de vente de médicaments et ou de matériel médical au Sénégal?? On dit rien. Ce problème de faux c’est notre combat et personne ne va se battre à notre place pour l’éradiquer. DIEU s’est qu’on peut le régler si on veut. Il suffit juste d’être déterminé et de s’organiser. Faisons le nécessaire !

Chers collègues continuons comme toujours de prendre en charge nos malades correctement tout en se protégeant au maximum possible. Please respect et amour entre nous!!!

Après cette pandémie, qui est pour moi un mal nécessaire pour les systèmes de santé et les praticiens que nous sommes, on ferra carte sur la table!!

A la population nous disons de continuer à se sacrifier en respectant les règles avant que le virus nous sacrifie. Pour rappel a ceux qui disaient que le virus n’existe pas puis ne viendra pas en Afrique ensuite ne tuera pas un noir. Le virus est en Afrique et est entrain de tuer des africains. Au Sénégal il a donné un exemple en nous prenant notre colosse pape connu et respecté de tous . Le virus tue les riches et les pauvres, les noirs et les blancs. Il tue également jeunes, adultes et vieux.

Les pays les plus riches notamment les G20 qui possèdent 80% de l’économie mondiale sont plus touchés. Donc chers compatriotes ouvrez vos yeux, soyez vigilant et respecter les règles en restant chez vous. Le jour où on aura plus 1000cas avec plus de 50 voir 100 cas graves, ça va être compliqué pour nous. Je ne suis pas un pessimiste mais je vois ce qui se passe à l’étranger et je connais la capacité de notre système de santé. Nous sommes face à problème mondial où chaque pays est préoccupé par ses propres problèmes. Même la solidarité internationale est atteinte. Prenez l’exemple de l’union européenne il ya environ un mois la France et l’Allemagne ont refusé de soutenir l’Italie en difficulté, la semaine dernière les USA ont doublé le prix en détournant du matériel qui était destiné à la France. La France a fait même chose d’après une revue suédoise pour un matériel qui était destiné à l’Italie et à l’Espagne.

Chers compatriotes dans cette guerre entre puissances économiques on ne peut pas exister. Donc nous avons que la prévention pour faire face. Soyons discipliné en respectant les consignes chez nous!! Je sais que c’est très très difficile pour un sénégalais Gorgorlou de les respecter mais c’est mieux de compter des morts autour de nous. C’est mieux de manger un repas sur 3 pendant un mois que de mourir ou de perdre un proche.

Vous devez respecter les consignes, l’état doit continuer de prendre les mesures et nous praticiens on continue de se battre pour guérir ou prévenir les maladies.

Enfin je rappelle que nous vivons des désagréments dans tous les secteurs avec des difficultés énormes partout dans le monde. Il faut apporter des solutions aux problèmes mais ce qui faut pas oublier c’est l’origine de ces désagréments. La plus grosse erreur que les dirigeants du monde feront c’est de régler les problèmes secondaires à cette crise sanitaire en laissant en rade la santé. Le système de santé du monde doit être revisité afin d’apporter une solution définitive car nous avons constaté sa vulnérabilité et ses carences. Sinon le prochain virus, bactérie parasite….éradiquera définitivement le monde entier. Priorité à la santé et je pense que l’Afrique ne restera pas en arrière surtout mon pays le Sénégal !!

A chacun son boulot.

Nous allons ensemble gagner la guerre

Bonne fête d’indépendance à toutes et a tous!

Vive le Sénégal !

Dr Abdoulaye KANE pédiatre

Chef de service pédiatrie

de l’EPS de Richard toll.