COVID 19: l’armée dans les rues à Grand Yoff

Perché du haut de l’immeuble où j’habite en face du foyer des jeunes de Grand Yoff à Arafat en train d’égrener mon chapelet, l’autre combat nocturne que l’on mène contre ce virus, j’ai pu de mes propres yeux , constater l’entrée en matière de l’armée nationale( militaires) ou la gendarmerie avec des véhicules lourds mobilisés. A 20 H depuis quelques jours , on avait le sentiment d’un relâchement avec des gens qui erraient comme défier la mesure et où l’autorité. Je salue l’entrée en matière de ces corps d’armée pour montrer et attester que notre pays ne veut nullement s’accommoder avec le virus, vivre avec le virus, non ! On veut que ce virus nous quitte et tout de suite , et c’est le Seul Objectif de SEM Macky SALL. Rien d’autre ne retient son attention et ne motive ses nobles actions prises jusqu’à la mobilisation de l’aide alimentaire aux plus vulnérables. Disons nous alors la vérité : jusqu’à présent le plus grand nombre joue avec le feu , prenant cette situation infrahumaine à la légère alors que la simple fermeture de nos lieux de culte et de nos écoles jusqu’à l’université, suffisait pour attester de la gravité de la situation et nous pousser à observer rigoureusement les mesures barrières et le.couvre feu imposés par le coronavirus. Il n’y a que ses armes et notre attitude responsable pour lutter contre ce virus.

Par cette pédagogie que j’ai constatée mais aussi avec une rigueur qu’on connait à nos forces de défense et de sécurité, nul doute que les inconscients et autres irresponsables sauront se ressaisir et comprendre que plus rien ne sera comme avant. Je félicite le Président de la République pour le management de qualité de cette crise, reconnu par tous les sénégalais, le corps médical qui est exceptionnel et salue l’élan de solidarité sans commune mesure manifesté par nis compatriotes. Je lance un appel à tous les sénégalais à ne ménager aucun effort dans l’application des mesures afin d’en finir et tout de suite avec ce virus. Que Dieu bénisse le Sénégal !

Cheikh Ndiaye Responsable politique Apr grand yoff