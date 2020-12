Covid-19 : L’Assemblée Nationale se radicalise et appelle à éviter la désinformation

La deuxième vague de la Pandémie de la Covid-19 a amené les pouvoirs publics à prendre un certain nombre de mesures, pour endiguer la contamination qui est en train de connaître une courbe ascendante.

L’Assemblée nationale, pour sa part, a pris des mesures préventives, tout en faisant face à l’urgence. La regrettée Député, l’Honorable Madame Marie Louise Diouf , paix à son âme, est le premier cas de décès à l’Assemblée nationale lié à la Covid-19.

Naturellement, cet évènement douloureux a entraîné des mesures conservatoires, comme par le passé, pour le suivi des Députés et des agents administratifs ainsi que le strict respect des recommandations relevant de l’esprit des gestes barrières.

C’est ainsi que non seulement les visites privées sont interdites mais, également, les déplacements à l’intérieur du Siège de l’Institution sont soumis aux nécessités de service. De surcroît, les Séances plénières sont organisées avec un format très réduit et à huis clos. Par ailleurs, l’Hémicycle et tous les espaces abritant des réunions font l’objet de mesures prophylactiques.

A l’occasion de la séance plénière à huis clos du jeudi 10 décembre 2020 consacrée à l’examen du budget du Ministère de l’Intérieur, le Président de l’Assemblée nationale a fourni aux Députés toutes les informations nécessaires concernant la mise en œuvre effective des mesures liées à la gestion de la Pandémie de la Covid-19.

Il convient donc d’éviter la désinformation provenant de sources aux antipodes de la fiabilité, car la situation requiert l’esprit de responsabilité, dans la solidarité et dans la cohésion, afin que l’Assemblée nationale, comme tout le Sénégal, poursuive son combat, pour la gestion d’une situation jusqu’ici maîtrisée.

Fait à Dakar, le 11 décembre 2020