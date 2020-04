Covid-19 : Latif Coulibaly demande une gestion efficiente dans le programme d’achat et de distribution des vivres

La transparence doit être assurée en permanence à tous les niveaux de l’Etat. C’est la position défendue par le porte-parole du chef de l’Etat, Abdou Latif Coulibaly. Interpellé sur la question de la transparence des fonds dans le programme d’achat et de distribution des vivres que le gouvernement est en train de dérouler.

Mr. Coulibaly note qu’une gestion efficiente et efficace des deniers publics doit être la préoccupation de tout ministre ou administrateur public. « Non seulement on doit assurer la transparence, mais elle doit être garantie en toute circonstance et quel que soit l’évènement. Ce n’est pas parce que nous sommes dans le contexte du Covid-19, qu’il faille dire que c’est maintenant la transparence dans la gestion des affaires publiques », a déclaré l’invité de la ’’Matinale’’ d’Iradio.