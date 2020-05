Le Brésil franchit le seuil des 10 000 morts, et devient le sixième pays où la pandémie du covid-19 a jusqu’ici tué le plus. Les autorités ont enregistré 10 627 décès et 155 939 cas confirmés de contamination. Ces chiffres, selon la communauté scientifique pourraient être 15, voire 20 fois plus élevés en réalité, car le Brésil pratique très peu de tests.