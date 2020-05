Malick Wade Gueye à Babacar SEYE : « tout le monde sauf toi »

Vous dites que de tous les régimes qui se sont succédés au Sénégal, c’est celui du président Macky SALL qui demeure le moins profitable pour la Diaspora Sénégalaise, vous considérez aussi que la proposition du ministre Amadou Bâ comme « une négation Post -Mortem du ‘jus solis’. Vous passez tout votre temps à insulter la république du Sénégal, notre pays alors que vous n’êtes plus sénégalais.

Vous êtes vraiment « osé » sans sourciller. Vous êtes un véritable renégat qui avez pris la nationalité espagnole depuis très longtemps. Sachant qu’avant de se décider à prendre cette nationalité vous êtes soumis à un questionnaire dont l’une des plus importante est de faire le choix entre ta nationalité d’origine et la nationalité espagnole une bonne fois pour toute car, entre l’Espagne et le Sénégal il n’y a pas cette convention de double nationalité. Vous avez préféré changer votre nationalité sénégalaise en devenant espagnole. En toute bonne conscience, êtes vous à l’aise en s’attaquant à nos autorités en toutes occasions ? Entre la négation que vous collez à son Excellence le président, à Monsieur Amadou BA et la vôtre, laquelle est plus grave, plus condamnable et plus vile? Au moins eux sont restés sénégalais, ils n’ont pas tronqué leur être, ils ont leurs femmes et leurs enfants au Sénégal, contrairement à vous qui avez une femme espagnole et des enfants espagnols et en tant qu’espagnol de Séville vous usez de votre malhonnêteté pour chercher à ternir l’image de notre pays.

Cher Boubacar, il vous faut changer de nom pour s’appeler Pépé ou José ou encore Juan car vous êtes espagnol par un choix délibéré, définitif, réfléchi mûrement et personnellement bien pensé à cause de mondanités. Des gens comme vous, ne peuvent jamais avoir le Sénégal à cœur. Ils cherchent à longueur de journée à ternir l’image de notre pays à travers des déclarations dangereuses et combien irresponsables pour écorner les belles pages de notre diplomatie qui force respect et admiration dans le monde entier.

Ce n’est point pour me plaindre de vous, que je porte ce droit de réponse: puisque vous ne le méritez même pas, il faut juste mettre nos compatriotes de la Diaspora que vous prétendez défendre devant tes agissements pour qu’ils sachent vos intentions basées sur le chantage.

Vous faites partie de la bande d’écervelés ayant préférés monnayer vos origines avec le confort des salons d’Europe en épousant des femmes qui vous dictent leurs lois en cherchant à déshonorer sans raisons valables un pays qui vous a tout donné.

Contentez donc votre attitude à l’égard du Sénégal, si vous la croyez légitime ; mes écrits vous donneront un moyen de réfléchir de vos actes envers votre pays d’origine et qui met à l’intérieur de votre conscience l’honneur que vous voulez lui oter. Oui, Mr. SEYE, vos impu- tations maladroites à l’endroit de nos autorités diplomatiques depuis bien avant 2012, l’arrivée de son Excellence le président Macky SALL ne font que vous dévaloriser. Vous n’avez jamais dit du bon de notre pays depuis que vous vous réclamez Coordonnateur de « Horizon Sans Frontières » ( HSF), organisme qui n’a aucun membre autre que vous seul, seul, seul. Arrêtez de faire le malin.

Vos vains rêves d’un esprit qui s’égare, d’un cœur sans morale et d’une âme sans bon état ne seront jamais réalisés car le Sénégal est entre de bonnes mains.

Non, non Mr. SEYE, le ciel garde ses bienfaits, et laissera notre cher Sénégal baigner dans la Paix et la convivialité de par notre culture adossée aux relations humaines saines et civilisées: le cousinage et la Foi en Dieu. Un vrai sénégalais trempé dans nos valeur ne change jamais son être avec le confort : ( AS GOR DU FEN, AS GOR DU ÑAK BA SALIT, AS GOR DU TIIT BA FATÉ DEMB).

Nous aimons mieux le patriotisme qui est dans notre sang avec les regrets de toujours recommencer nos erreurs que d’être a jamais guidés par des renégats de votre espèce qui pensent que tout s’obtient par la bouche. Nous avons remarqué que tous les insulteurs et faiseurs de troubles sont ceux qui ont raté leur vie, errants comme des chiens dans la Diaspora, sans aucun espoir de retrouver ce qui les avait fait quitter le Sénégal. Celles et ceux qui se sont expatriés en ayant leurs familles à cœur, leur pays dans l’âme sont ceux qui contribuent positivement à l’économie nationale en soutenant leurs proches. Ils ne diront jamais du mal sur leur Sénégal ces derniers.

Que vive le Sénégal avec toutes les sénégalaises et sénégalais qui cherchent toujours à consoler nos peines, à ranimer et soutenir notre espoir de voir un jour tous les émigrés rentrer pour participer à la construction de la Nation. Amen

Malick Wade GUEYE depuis l’Europe.