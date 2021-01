Covid-19 : Le Sénégal n’est pas encore prêt pour la vaccination, selon…

Pour le professeur Cheikh Lo biologiste et biochimiste, enseignant à l’université Cheikh Anta Diop de Dakar, le Sénégal n’est pas encore prêt pour la vaccination du coronavirus. Selon l’universitaire qui s’exprimait dans une chaine de télévision de la place et repris par Sud Online, « on n’est pas du tout prêt car la logistique que nous avons ne nous donne pas les conditions qui nous permettent de réaliser la vaccination au Sénégal ».

Pour Pr Lô, il y a des conditions préalables avant de passer à la vaccination dont la logistique pour la conservation. « Il y a l’acquisition du vaccin mais le plus important reste le déroulé de la vaccination. Au Sénégal, il y a un problème de conservation pour les candidats vaccins covid-19 ».

Et de poursuivre : « pour les vaccins de Pfizer, on parle de -70 ou -80 degrés, Moderna -20. Ce sont des vaccins à Arn extrêmement fragiles et au Sénégal, on n’en dispose pas de telles logistiques de conservation. Dans cette réponse à la pandémie, nous sommes en train de copier sur des gens qui ont bien travaillé ».