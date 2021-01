LIBÉREZ BOUBACAR SEYE!

Le FRAPP exige la libération de Boubacar Seye. Comment le procureur peut-il justifier que Cissé Lô ne soit pas convoqué, arrêté avec ses multiples accusations et que dans le même temps Boubacar Sèye soit arrêté. Ce deux poids deux mesures est tout simplement révélateur s’il en était besoin de ce que le procureur n’est plus celui de la république mais de la famille Sall, de l’APR et des puissances d’argent.

Le secrétariat exécutif national (SEN) du FRAPP