Covid-19 : Le Tribunal de Dakar enregistre un Cas Positif !

La covid-19 a pénétré le tribunal de Dakar. En effet le bâtonnier a annoncé la fermeture du tribunal du travail jusqu’au 3 juillet. Ce, après qu’un cas de coronavirus ai été découvert.

Voici le communiqué publié par le patron des avocats :

« Le Bâtonnier a le regret de vous informer qu’un cas de Covid-19 a été découvert au Tribunal du Travail de Dakar. Les dépôts de requêtes et courriers, tout comme les audiences dudit Tribunal sont suspendus respectivement jusqu’au 3 juillet prochain. Une concertation est en cours sur la problématique et les conditions de poursuite des autres audiences.

En attendant d’autres informations et/ ou décisions dans les prochaines heures, il convient de rappeler le respect des mesures barrières : masques, gel. Une première mesure envisagée, consiste à tout suspendre pendant 15 jours pour désinfecter le Palais. En cas de confirmation on avisera »