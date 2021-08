Covid-19 : Le virus infecte les résultats du Baccalauréat

A cause du Covid, on n’aura pas droits aux délibérations stressantes et à la lecture hypnotique des résultats du Bac par les présidents des jurys. Comme l’année dernière, le BAC 2021 s’est déroulé en pleine pandémie de coronavirus. Les candidats ont composé dans le strict respect des mesures barrières.

Les résultats ont commencé à être proclamés hier via des messages SMS ou même, dans certains endroits, via les radios locales qui font des directs sur l’événement. Une méthode très réfléchie, selon le directeur de l’Office du Bac, Mr. Socé Ndiaye. « Les messages que nous envoyons aux candidats pour leur donner leur numéro de table, centre etc. chaque année, c’est ce qu’on a utilisé pour donner les résultats du bac technique, et pour le bac général on reproduira le même schéma. Il y a plusieurs modalités de proclamation de résultats, mais on va commencer par cette modalité, après les autres vont suivre derrière, pour éviter que les personnes se regroupent ».

Un choix qui, selon lui, se situe dans le cadre de la lutte contre la pandémie, notamment les rassemblements. Cette méthode semble être une continuité dans la mesure où même les convocations à l’examen ont été distribuées à chaque candidat de la même manière, de façon à les habituer dès le départ aux nouvelles conditions dans lesquelles se déroule l’examen du bac. Par ailleurs, Socé Ndiaye rassure quant au parfait fonctionnement de cette solution technique et déclare à cet effet : « la majorité a reçu un message de convocation parce que la majorité a fourni un numéro de téléphone valable, donc un message envoyé »; cependant, « si la personne ne donne pas un bon numéro, cette personne ne recevra jamais de message » a ajouté le directeur de l’Office du Bac, dans les colonnes du journal Le Témoin.