Covid-19 : Les Gares Routières ont de nouveaux horaires

Après trois mois d’arrêt, à cause de la covid-19, le transport interurbain a repris, hier, dans toutes les régions du Sénégal. C’est en ce sens, que le ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavent a visité samedi dernier la gare routière des Baux maraîchers pour s’enquérir des dispositions prises pour la reprise du transport. Me Oumar Youm a pris également un arrêté pour fixer les conditions d’exploitation des gares routières. Ainsi, les gares seront ouvertes à 5h du matin et fermées à 21h. Les derniers départs sont aussi fixés à 18h.