Covid-19 : Les malades mentaux portent plainte contre l’Etat du Sénégal

Malgré la propagation de la Covid-19 dans notre pays, le chef de l’Etat Macky SALL et le Ministre de la Santé et de l’Action Sociale, Monsieur Abdoulaye DIOUF SARR, n’ont pris aucune disposition pour protéger les malades mentaux errants, contre cette grave pandémie. Après avoir appuyé les familles et l’ensemble des secteurs impactés, pour un montant de plus de mille milliards, le Gouvernement n’a dégagé aucun franc pour cette couche particulièrement vulnérable de notre société, abandonnée à elle-même, dans les rues, sans la moindre assistance.

Pour lutter contre cette grosse injustice, l’Association Sénégalaise pour le Suivi et l’Assistance aux Malades Mentaux (ASSAMM), va déposer une plainte, par le biais de son Président, Ansoumana DIONE, ce lundi 24 août 2020 à 11 heures, devant le Procureur de la République, près le Tribunal de Grande Instance de Dakar. Pour rappel, ladite organisation avait même initié un programme de retrait des malades mentaux de la rue, dont le lancement était prévu le lundi 10 août dernier. Mais, cela n’a pas été possible à cause de la non implication de l’Etat du Sénégal, dans cette oeuvre humanitaire.

Aujourd’hui, précise Ansoumana DIONE, « notre pays ne pourra gagner cette guerre sanitaire face à la Covid-19, que lorsque ses protégés seront correctement pris en charge, notamment avec la prolifération des cas communautaires, d’où l’importance de cette plainte, visant surtout à restaurer la dignité humaine ». A sa sortie, Ansoumana DIONE fera face aux journalistes, devant le Tribunal, à partir de 11 heures, pour une importante déclaration. Sur ce, il lance un appel à la presse nationale et internationale, à bien vouloir couvrir ce point de presse.