Covid-19 : l’état d’urgence prorogé de 30 jours au Sénégal

Le président de la République, Macky Sall, a prorogé pour une durée de trente jours l’état d’urgence proclamé le 23 mars en même temps qu’un couvre-feu (20h à 6 h) sur toute l’étendue du pays pour relever le niveau de riposte à la pandémie du Covid-19.

‘’L’état d’urgence proclamé par le décret n° 2020-803 du 23 mars 2020 est prorogé pour une durée de trente jours sur toute l’étendue du territoire national’’, rapporte un décret présidentiel lu à la télévision publique (RTS).

‘’Dans les conditions prévues par le décret n° 69-667 du 10 juin1969 portant application de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 relative à l’état d’urgence et l’état de siège, l’autorité administrative compétente exerce, pendant la durée de l’état d’urgence, les pouvoirs prévus aux articles 10, 11, 12, et 13 de la loi n° 69-29 du 29 avril 1969 susvisé’’, ajoute la même source.

’’La vitesse de progression de la maladie nous impose de relever le niveau de la riposte. A défaut, nous courons un sérieux risque de calamité publique. En conséquence, en vertu de l’article 69 de la Constitution et de la loi 69-29 du 29 avril 1969, à compter de ce soir à minuit, je déclare l’état d’urgence sur toute l’étendue du territoire national’’, avait justifié le chef de l’Etat au moment de proclamer le 23 mars dernier l’état d’urgence.

Dans le but de parvenir à une meilleure efficacité dans la riposte au nouveau coronavirus, les députés sénégalais ont adopté mercredi à l’unanimité une loi habilitant le président de la République à prendre par ordonnances, des mesures relevant du domaine de la loi pour une durée de trois mois.

Une loi promulguée, dans la foulée, par le président de la République.

Le Sénégal a enregistré un bilan global de 219 cas positif de Covid-19 depuis l’apparition de la maladie dans le pays (2 mars). 72 guérisons et deux décès ont été dénombrés tandis qu’un patient a fait l’objet d’une évacuation à son pays d’origine.A ce jour, 147 malades du coronavirus sont en observation dans les différents centres de traitement dédiés à la maladie à travers le pays. Leur état de santé évolue favorablement, selon le ministère de la Santé et de l’Action sociale.