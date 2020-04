Le Roi du Maroc et le Pape François devant une scène…incroyable

« Allahu Akbar », « Adonaï » et « Ave Maria » à l’unisson devant Sa majesté le Roi Mohammed VI du Maroc et le Pape François.

Ce samedi 30 mars à Rabat, l’Orchestre philharmonique du Maroc (OPM) a interprété un arrangement un peu spécial. Des représentants des trois religions monothéistes ont communié en chœur devant Le roi Mohammed VI et le Pape François.

Le muezzin Smahi El Hadni, a prononcé l’appel à la prière musulman (“Allahu Akbar”), accompagné par la chanteuse Françoise Atlan, qui a entonné la prière juive (“Adonaï”) puis rejoint par la chanteuse Caroline Casadesus, fille du chef d’orchestre Jean-Claude Casadesus, qui a interprété l’“Ave Maria” de Caccini.

Ils ont conclu le concert main dans la main.

Cette œuvre fait partie d’une série d’événements lancés par l’Orchestre philharmonique du Maroc et baptisée “Les religions à l’unisson”.