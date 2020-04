Covid-19 : l’international Modou Diagne au chevet des populations de Mbacké

Dans la lutte contre le covid 19, le sociétaire de Charleroi club de ligue 1 Belgique le Sénégalais Modou Diagne a apporté son soutien à la ville de Mbacké.

Il vient au chevet de sa ville natale Mbacké et a distribué des denrées alimentaires et des produits sanitaires à des daaras et des ménages environs une centaine pour venir en aide à cette population. Il a dégagé une enveloppe d’un million de nos francs.

L’ancien sociétaire de Nancy (Ligue 1 Orange française) a prié pour que le Bon Dieu bénisse et protège les populations de Mbacké et prompt rétablissement aux malades et toutes ses pensées à la diaspora. Respectez les mesures d’hygiène

Abdou Marie Dia pour xibaaru.sn