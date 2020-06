Covid-19 : Mamadou Gueye au secours des populations des Parcelles Assainies…

Mamadou Gueye alias « Gueye l’Original » se distingue de fort belle manière dans la lutte contre la pandémie à Coronavirus ou Covid-19 au niveau de la Commune des Parcelles Assainies de Dakar. Le responsable politique de l’ Alliance Pour la République ( APR) et, non moins , conseiller municipal , vient d’ entreprendre des actions, comme toute, dignes de gloire ce, pour organiser davantage la résilience des populations dans ce contexte si chargé.

Ainsi, il a remis plus de 1000 kits ( en produits sanitaires et alimentaires) aux GIE , associations de jeunes, groupements de femmes et marchés ,etc. Cette action qui est vivement magnifiée par les habitants de cette Commune dirigée par Moussa Sy, a été précédée par un don de deux (2) ambulances médicalisées au Centre de santé Mame Abdou Aziz Sy des Parcelles Assainies, mais aussi , par l’ installation d’ unités de production de masques et de produits antiseptiques ( eau de javel) toujours à son actif. Les acteurs de l’ éducation ont bien reçu leur part puis que bon nombre d’ établissements scolaires de la localité ont été équipés en table-bancs et ont vu également leurs bibliothèques étoffées par le candidat déclaré au poste de Maire .