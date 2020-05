Covid-19…« Mr Sonko, détrompez-vous ! »

Nous avions entendu avec consternation, dans les médias d’aujourd’hui une déclaration affligeante de légèreté et de bassesse, de Mr Ousmane Sonko ,le leader de Pastef , tentant de jeter l’ombre sur la dernière sortie de Monsieur le président de la République , concernant ses actions contre la lutte du Covid19. Nous aurions pu nous taire, si certaines des affirmations de Mr Sonko n’appelaient pas de notre part, une mise au point immédiate, ferme, pour ne pas que l’opinion se laisse tromper par cet illusionniste. Cette démarche est symptomatique de la jalousie érigée en vertu, de l’envie haineuse qui charrie certaines pensées, alors que le président Macky Sall méritait d’être félicité pour sa démarche originale. Nous sommes partis d’un infini grand à un infini petit et pour reprendre l’entraîneur allemand Joachim Low « Le monde a connu un burn out collectif » et l’heure est à l’unité et non à la comédie. Monsieur Sonko, si vous permettez.

Non Au lieu de 3000 $ comme vous l’avez annoncé, c’est exactement 1200$ d’appui de l’Etat américain

Oui on distribue bien des vivres aux USA contrairement à ce que vous laissez entendre dans votre déclaration de ce jour.

Si vous vous trompez sur des informations aussi élémentaires, vous pouvez aussi facilement vous tromper sur des sujets plus rigoureux.

Vous êtes libre de vous opposer ;ce qui est une bonne chose pour la vitalité démocratique..

Mais vous êtes de mauvaise foi ,ou vous êtes léger dans la vérification de vos informations.

Dans tous les cas ,le constat est le même : vous avez beaucoup à apprendre pour aspirer à porter le manteau d’Homme d’État

L’audace n’est ni dans la précipitation ni dans le tape à l’œil , elle est une posture responsable qui nécessite une maîtrise parfaite du sujet.

OSONS.

René Pierre yéhoumé

Responsable Apr Dakar Plateau,

Président du Moder.