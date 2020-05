Covid-19 : Ça c’est fort ! le gouvernement annule les dépenses des…

Abdoulaye Daouda Diallo annule toutes les dépenses liées aux séminaires, conférences, missions à l’intérieur comme à l’extérieur du pays : L’apparition du Covid-19 au Sénégal a rendu sans objet certaines dépenses prévues dans la Loi de finances 2020. Ces fonds serviront désormais au financement du Plan de riposte contre la pandémie, a justifié le ministre dans la circulaire diffusée hier. Les rubriques concernées sont : « Conférences, congrès et séminaires », «Fêtes et cérémonies, frais de mission à l’intérieur du pays», «Frais de mission à l’extérieur du pays», «Autres frais de transport et de mission», «Billets d’avion agents et famille», «Matériel de transport et de service», «Autres matériels de transport», «Location moyens de transport», «Habillement et accessoires». Le ministre des Finances et du budget précise que « les crédits non encore consommés sur ces lignes de crédit ont fait l’objet d’annulation ».