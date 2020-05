Les Défenseurs de la République : «Sonko, ce petit politicien qui veut toujours vivre sur une réputation usurpée… »

«Macky a abandonné le peuple». Ces propos d’Ousmane Sonko au sujet des nouvelles mesures d’assouplissement édictées, récemment, par le Président de la République Macky Sall, fait des vagues. Les Défenseurs de la République/ Boucliers du Président Macky viennent de monter au créneau pour descendre le leader du parti Pastef.

« Ousmane Sonko a un problème avec la vérité .C’est un va-t-en guerre qui brûle d’ambition de conduire notre cher pays le Sénégal vers l’écheveau. Et c’est ce qui justifie ses actes honteux. Aujourd’hui, l’urgence de venir se ranger dans le bataillon des vaillants citoyens pour combattre la maladie à Coronavirus ou Covid-19.Il doit observer une trêve dans ses délires. Il n’a aucun respect pour les sénégalais. Voilà un politicien à la petite semaine qui entend toujours vivre sur une réputation usurpée « , ont laissé entendre ces partisans du « Macky» qui, d’avertir : « Que Sonko et sa bande sachent qu’on ne reculera plus sur leurs menaces. Ce sera œil pour œil, dent pour dent. Ils n’ont aucune leçon e morale à nous dire. L’histoire retiendra qu’il a trahi le peuple sinon comment comprendre qu’une guerre sanitaire se mène pour avoir raison du virus et qu’il s’adonne à nous raconter des inepties. Il n’est obnubilé que par ses propres intérêts. La preuve , depuis le debut de la pandémie, il n’entreprend aucune action sociale en faveur des populations , ni aucun membre de son parti ne s’est signalé par, ne serait-ce , un acte de solidarité. Qu’il se la boucle. Vive le Président Macky! Vive les Défenseurs de la République! ».