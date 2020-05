Khalifa Wade(APR) : «L’entreprise odieuse et honteuse de l’opposition, aujourd’hui, c’est d’inciter le peuple à la révolte mais… »

Khalifa Wade en veut vraiment à certains membres de l’opposition. Après les propos hostiles formulés à l’endroit du Président de la République Macky Sall et son régime, le responsable politique du parti présidentiel à Kaolack, sort de sa réserve pour riposter à la mesure de l’affront : «Nous avons une opposition de salon, insignifiante et veuve d’initiatives porteuses. Elle ne pense que dire du mal sur le régime en place. Elle critique déraisonnablement. Dans ce contexte historique de guerre sanitaire contre le Covid-19, Ousmane Sonko, Mamadou Lamine Diallo et consorts n’ont trouvé de mieux à faire que de vouloir divertir le peuple. Ils sont tous des incapables majeurs qui ne méritent aucune confiance, aucune attention du peuple. Leur entreprise odieuse et honteuse, aujourd’hui, c’est de vouloir inciter le peuple à la révolte mais, c’est peine perdue ! », s’est M .Wade. Il poursuit sa diatribe contre le camp d’en face : «Dès l’action du Président Macky au pouvoir en 2012, ils ont annoncé un scénario catastrophique en disant qu’il ne pouvait payer les salaires en 6 mois d’affilée. Ils ont alors chanté faux ! Depuis plus de 7 mois, le Président Macky a géré et a bien géré, n’en déplaise à ses détracteurs. L’administration marche comme sur des roulettes. » Et le leader du Pastef, d’en prendre pour son garde : «Contrairement à ce qu’il veut faire savoir, Ousmane Sonko est loin d’être un homme clean. Il a les mains sales. Fonctionnaire au service des impôts et domaines, il a eu à s’accaparer du foncier. Lui et ses autres compagnons en perte e vitesse…politique manipulent des soi-disant activistes comme les Gy Mary Sagna;les Babacar Diop et autres ne valent rien.Nous, notre seul combat, à ce jour, c’est d’accompagner la vision du Chef de l’Etat dans sa riposte contre la maladie du Coronavirus. Tout autre chose n’est que vaines vaticinations. Au finish, nous félicitons et remercions le Président de la République pour ses efforts consentis en continu pour en finir avec ce funeste virus ».