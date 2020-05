Scandale foncier à Ouakam : De gros pontes du pouvoir encore mouillés !

Le régime du Président Macky continue d’accumuler les énormités et, il n’en a cure de la pandémie à Coronavirus qui sévit dans le pays et y sème peur et désolation. Les habitants du village traditionnel lébous de Ouakam ne nous contrediront pas, eux qui restent, aujourd’hui, comme assis sur un volcan de scandales qui est prêt à libérer ses laves qui peuvent être préjudiciables au pouvoir en place.

Dans un communiqué rendu public par le Conseil des Diambours de la Collectivité de Ouakam, l’on nous fait part d’un gros scandale foncier pouvant impliquer de hautes autorités étatiques dont le Ministre de l’Urbanisme, Abdou Karim Fofana et ses services.

«Le Conseil des Diambours de la Collectivité lébou de Ouakam vient d’étre informé d’une décision de l’Administration du Sénégal , en dépit des renseignements portés à sa connaissance, d’approuver un lotissement du titre foncier 1751/NGA(ex-5007/DG) comprenant le Super-Plateau situé en face du Monument de la Renaissance Africaine. Ce lotissement, en fait, constitue un blanchiment d’actes illicites commis par des personnes non mandatées », souligne le document qui, poursuit : «Nonobstant le rapport de l’Office National de lutte contre la Fraude et la Corruption (OFNAC)-Rapport 2018, recommandant au Ministère chargé de l’Urbanisme e veiller au respect des procédures de lotissement ; nonobstant la signification de la lettre du 23 Mars 2020 du Conseil des Diambours s’opposant au morcellement et demandant son annulation, adressée au Ministère de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène Publique, au Conservateur de la Propriété et des Droits Fonciers de la Conservation de Ngor Almadies, au Directeur Régional de l’Urbanisme, au Chef Cadastre de Dakar, au Gouverneur de la Région de Dakar , au Préfet du Département de Dakar , au Sous-préfet de Ngor Almadies, le Ministre de l’Urbanisme du Logement et de l’Hygiène publique aurait décidé d’approuver le projet de lotissement introduit unilatéralement par un groupuscule de blanchisseurs », ont déploré Daour Malick Ndoye, Ndey Ji Rew de Ouakam et Cie.

Le collège des Diambours de porter à l’attention de tout le monde : «La Collectivité lébou de Ouakam considère toute personne ayant acquis un lot de lotissement du TF 1751/NGA( ex-5007/DG)comme un participant au blanchiment qui ne saurait se prévaloir de la qualité de Tiers de Bonne Foi , car ayant été averti à plusieurs reprises par voie de presse ce, depuis l’année 2013.Elle attire également l’attention du Président de la République du Sénégal sur le tort que son administration , informée à plusieurs reprises, est en train de lui causer en décidant de saboter les plans de développement de la Communauté lébous de Ouakam, dédiés à ce site stratégique».