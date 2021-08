Covid-19 : Pr Daouda Ndiaye donne la solution pour éradiquer le virus

Pr Daouda Ndiaye, directeur du Centre de recherche et de formation sur la génomique et la surveillance sanitaire, a expliqué les différentes formes de mutation du virus SARS-CoV-2. Réagissant lors du point sur la situation de la pandémie de ce mercredi 11 août, le chercheur a donné les secrets pour faire disparaître totalement ce virus.

« Il est important de comprendre que ces virus qu’ils soient les microbes d’une manière générale, les bactéries, les parasites, les virus de champignon sont obligés pour résister et survivre par rapport à leur hôte qui est l’homme par rapport à tout ce qui est mis en place pour contrecarrer ses stratégies pour les détruire de faire des mutations. Et ces mutations sont les mutants qu’on appelle variant et au départ on a eu le variant Alpha en Angleterre, et actuellement le variant Delta de l’Inde », a-t-il déclaré d’emblée.

A l’en croire, « l’objectif de ces mutants, c’est de pouvoir continuer à résister, à être des pathogènes plus ou moins coriaces pour l’homme et de contrecarrer toutes stratégies préventives notamment les vaccins ». Dans son intervention, Pr Ndiaye a donné les secrets pour faire disparaître ces variants ou mutants : « Pour que ces variants puissent s’arrêter, il faut qu’on comprenne une chose, c’est à nous autres, notamment la communauté mais également les appelés chercheurs et le personnel médical de tout faire pour que ces mutations puissent s’arrêter », dit-il.

Le Pr Ndiaye, repris par Pressafrik, a estimé que « le recours aux mesures barrières, parce que les mesures barrières accompagnées de la vaccination et le recours rapide aux soins permettent de façon très claire d’arriver à orienter ce virus pour qu’il puisse disparaître », a-t-il-souligné.

Et d’ajouter : « Parce que si on le fait pas, si les populations n’adhèrent pas aux stratégies de prévention, si rien n’est fait par rapport à ça, si les gens ne vont pas vers la vaccination qui, aujourd’hui, a prouvé à travers le monde qu’elle est efficace et elle n’est pas toxique du tout, on risque d’arriver à d’autres mutants ».