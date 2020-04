Covid-19 : Vigilance, c’est la danse des marchands de morts… !

C’est le temps des croque-morts. Des vautours de la pire espèce, ces marchands n’apprennent à rôder que là où ils peuvent trouver des cadavres, et feraient tout pour qu’il en ait, uniquement pour trouver leurs proies. Des espèces de pire lâcheté. Le monde entier est en guerre contre l’ennemi le plus pernicieux, le plus dangereux, et invisible que l’humanité n’ait jamais eu à affronter.

Et ce qui ronge, c’est que durant cette période où tous les peuples, toutes les nations se veulent unies, que se révèlent les marchands de morts. De véritables mercenaires qui se couvrent du manteau d’Organisations non-gouvernementales (ONG) sont capables de tout, ne serait-ce que pour justifier leurs rôles d’associations à but humanitaire en vue de mieux et plus capter des dons et subventions orientés à des fins personnelles.

Il existe une ONG au Sénégal dénommée Horizon sans frontières. Une ONG bien particulière dont le patron se dit chercheur en migrations internationales (on ne sait de quelle université tant ses communiqués sont truffés de fautes) mais sans aucun doute un vrai chercheur de morts. Alors que le Président de la République Macky Sall décidait fort opportunément tout au début des ravages que faisait en Chine, le coronavirus, de ne pas rapatrier les étudiants et autres ressortissants Sénégalais à Wuhan en Chine, du fait des moyens modestes dont dispose notre pays, Horizon sans frontières avait décidé de semer la panique à l’intérieur du pays. Alors que les faits ont donné au Président de la République, que ce sont les pays, y compris les plus grandes nations occidentales à être responsables de la propagation du coronavirus partout dans le monde, du fait du rapatriement de leurs compatriotes dans leurs pays.

On ne sait plus, mais le Président de la République avait été voué aux gémonies par cette ONG prétendument autoproclamée défenseur des droits des Sénégalais à l’étranger. Son président reste un cas unique. Voilà un lugubre personnage qui dès l’apparition du premier cas de porteur du coronavirus au Sénégal par un ressortissant français, invoquait que c’est Dieu qui punissait le Sénégal qui pour se prémunir du coronavirus, avait refusé de rapatrier ses ressortissants confinés à leurs appartements à Wuhan…Il avait prédit des morts.

Les alertes d’Horizon sans frontières ne deviennent plus crédibles. Après avoir rasé les murs pour avoir fait fausse route, voilà que cette ONG pour faire bonne figure réapparaît en sortant un communiqué des plus fantaisistes chiffrant à : « Au moins 39 Sénégalais de la diaspora décédés du COVID 19 ». Horizon sans frontières se sert évidemment de ses propres statistiques qui ne sont que fantaisistes pour semer à nouveau la panique parmi les Sénégalais. A Xibaaru, nous avons décidé de ne pas traiter ce communique d’Horizon sans frontières, sans avoir auparavant obtenu plus de détails sur une information aussi sensible. Nous ne saurons tomber dans le panneau de tous ces marchands de morts venus suppléer ceux de sommeil dont on en voit.

Avec le Covid-19, il faut s’attendre à la danse autour de leurs morts, de toutes sortes de vautours de la pire espèce. En attendant, nous voulons dire : « Stop Horizon sans frontières »…Il n’y a pas 39 Sénégalais morts à l’étranger…

La rédaction de Xibaaru