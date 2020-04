Coronavirus: Christine Lagarde appelle l’Europe à s’unir pour surmonter le choc économique

Ses interventions médiatiques interviennent dans une semaine difficile. Inévitablement, la crise sanitaire du Covid-19 a mis à mal l’économie européenne. Mercredi, la France a annoncé une baisse de son PIB de 6% au premier trimestre 2020, un repli plus vu depuis 1945 et synonyme de récession. L’Allemagne, habituelle locomotive et bonne élève de l’Europe, a elle tablé sur un recul de près de 10% au deuxième trimestre. Partout sur le continent et dans le monde entier, le coronavirus provoque des paralysies désastreuses et annonciatrices de crash économique.