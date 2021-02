Criminalité Faunique : Trois (3) trafiquants arrêtés à Tamba…une arme de guerre saisie

La brigade des parcs nationaux de Tambacounda, en collaboration avec le Commissariat central de police de la ville et l’association Eagle-Sénégal, a saisi des peaux de léopard, des ivoires d’hippopotame et une arme de guerre, au cours de 2 opérations menées, en janvier, dans le cadre de la lutte contre la criminalité faunique.

« Après une première opération le 26 janvier 2021, ayant permis l’interpellation des 2 présumés trafiquants de faune, d’une arme de guerre de type AK47 et ses munitions, d’une peau de léopard fraîchement abattu, de 14 ivoires d’hippopotame, la même équipe des Parcs Nationaux de Tambacounda, en collaboration avec le Commissariat Central de Tamba et l’appui de Eagle-Sénégal , a remis le “couvert” le 28 janvier 2021, pour lutter contre le trafic de faune sauvage et ses connexions », renseigne un communiqué.

Selon la note, elle a ainsi interpellé un présumé trafiquant de faune, ancien ASP (Agent de Sécurité de Proximité), en flagrant délit de détention, circulation, commercialisation et importation illégale d’une peau de léopard, une espèce intégralement protégée au Sénégal et par la Convention de la CITES sur les restrictions de commercialisation internationale des espèces sauvages protégées.

Ces deux opérations entrent dans le cadre de la lutte contre le trafic de faune sauvage et ses connexions. Les suspects ont été déférés au Tribunal de Grande Instance, auprès du Procureur de la République de Tambacounda.