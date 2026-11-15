Crise institutionnelle et détresse sociale : Alioune Tine tire la sonnette d’alarme et appelle au dialogue

Le ton était grave, ce dimanche, sur le plateau de l’émission « Objection » de Sud FM. Invité de la dominicale, le fondateur d’AfrikaJom Center, Alioune Tine, a dressé un tableau préoccupant de la situation sociopolitique du Sénégal. Il a notamment dénoncé une confrontation entre les pouvoirs exécutif et législatif, dans un contexte marqué par les difficultés économiques et la détresse sociale.

Revenant sur la récente tragédie de Lompoul, qui a de nouveau endeuillé le pays dans le contexte de l’émigration irrégulière, Alioune Tine y voit le signe d’un profond malaise au sein de la jeunesse. « Ce sont des milliers de jeunes qui sont morts. C’est un malaise de vivre et de se sentir inutile à leur âge », a-t-il déploré, évoquant la perte de dignité de jeunes incapables de satisfaire leurs besoins essentiels.

Pour le fondateur d’AfrikaJom Center, les appels à « rester ici pour réussir ici » (Tekki fii) ne peuvent produire leurs effets sans une véritable politique d’insertion professionnelle des jeunes qui arrivent sur le marché du travail. Il a également pointé les difficultés liées à la hausse du coût de la vie. « Les gens ont des problèmes pour acheter à manger : la viande, le riz, l’huile, les légumes, tout est cher, sans parler du loyer », a-t-il déclaré.

Alioune Tine a également consacré une partie de son intervention au bras de fer entre l’Exécutif et l’Assemblée nationale. Il a vivement critiqué le blocage du budget par la majorité parlementaire issue de PASTEF, qualifiant l’attitude de l’institution d’« une position d’insurrection ouverte ».

Selon lui, même durant les périodes de cohabitation entre le pouvoir et l’opposition, « jamais le budget » n’avait été rejeté. Il estime que cette situation trouve son origine dans la fracture entre le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, et Ousmane Sonko, ancien chef du gouvernement.

Le fondateur d’AfrikaJom Center dénonce une « hostilité aveugle » dont les conséquences se feraient déjà ressentir, notamment sur le plan financier, avec les dégradations successives de la note souveraine du Sénégal.

« Le budget, c’est ce qui permet à l’État de fonctionner. Si vous le bloquez, c’est tout le pays que vous bloquez. Ce qui est ahurissant, c’est que les gens restent complètement aveugles aux conséquences de leurs actes. C’est insupportable », a-t-il lancé, déplorant l’absence de dialogue entre les deux institutions.

Revenant sur l’élection présidentielle de mars 2024, au cours de laquelle le tandem Bassirou Diomaye Faye-Ousmane Sonko avait obtenu 54 % des suffrages, Alioune Tine estime que les deux responsables n’ont pas encore pris « la pleine mesure des responsabilités qui pèsent sur leurs épaules ».

Face aux risques économiques et sociaux liés à cette crise, il appelle à une reprise urgente du dialogue entre les deux dirigeants et à un apaisement des relations entre les institutions.

« Le temps est venu pour que le président Diomaye parle à Ousmane Sonko et que l’Assemblée nationale arrête cette insurrection absurde. On est au bord du précipice et on continue à faire de la danse sur la corde raide. Ça suffit ! », a-t-il conclu.