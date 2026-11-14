Pikine : Un faux dentiste interpellé après l’extraction d’une dent sans anesthésie

Le Commissariat d’arrondissement de Pikine a procédé, le 11 novembre 2026, à l’interpellation d’un individu qui se présentait comme fabricant de prothèses dentaires. Il est poursuivi pour exercice illégal de la médecine et mise en danger de la vie d’autrui.

L’arrestation fait suite à une plainte déposée par une dame qui accuse le mis en cause de lui avoir extrait une dent, le 17 octobre 2026, dans un cabinet dentaire situé à Pikine, sans anesthésie et dans des conditions jugées rudimentaires. Après cette intervention, la plaignante aurait ressenti de violentes douleurs, suivies de crises, nécessitant son évacuation vers une autre structure sanitaire pour une prise en charge médicale d’urgence.

Les investigations ont également révélé que le suspect lui avait remis une ancienne ordonnance datant de 2024, établie au nom d’une tierce personne et portant le cachet d’un médecin.

La fouille des lieux a permis aux enquêteurs de découvrir deux pièces aménagées au rez-de-chaussée d’un immeuble à usage d’habitation. L’une servait de bureau et l’autre de salle de soins. Plusieurs matériels et instruments médicaux, notamment des pinces, des ciseaux et des équipements destinés à la fabrication de prothèses, ont été saisis, ainsi qu’un cachet appartenant à un docteur.

Entendu par les enquêteurs, le chirurgien-dentiste à la retraite dont le cachet a été retrouvé a affirmé avoir cessé toute activité professionnelle depuis plusieurs années. Il a toutefois reconnu que le suspect avait été son ancien assistant et que celui-ci aurait emporté du matériel provenant de son ancien cabinet.

Interrogé à son tour, le mis en cause a reconnu les faits, admettant avoir lui-même procédé à l’extraction dentaire de la plaignante.