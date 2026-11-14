JOJ Dakar 2026 : Le ministre de l’Intérieur félicite les forces de défense et de sécurité

Au lendemain de la clôture des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, le ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, également président du Comité national de coordination de la sécurité des Jeux (CNS-JOJ), a adressé un message de félicitations et de reconnaissance aux forces de défense et de sécurité mobilisées pour assurer la protection de l’événement.

Dans ce message daté du 13 novembre 2026, le ministre souligne que les Jeux se sont achevés « sans aucun incident sécuritaire majeur ». Il attribue ce résultat à l’engagement et à la discipline des militaires des Armées, de la Gendarmerie nationale, de la Brigade nationale des sapeurs-pompiers et des forces de police, tous grades confondus.

Selon lui, les différentes composantes ont ainsi assuré la sécurité des participants et contribué à donner l’image d’un Sénégal « sûr et hospitalier ».

Le ministre estime que cette réussite témoigne également de l’efficacité de la synergie d’action entre les forces engagées. Il considère que leur complémentarité a permis de transformer leurs spécificités en atouts dans l’accomplissement de cette mission.

Il a exprimé sa « profonde gratitude » et adressé ses félicitations aux personnels mobilisés. Sa reconnaissance s’étend également aux unités de renfort des pays amis qui ont apporté leur appui à cette mission sécuritaire.

Tout en invitant les forces engagées à prendre le temps de se reposer et de retrouver leurs familles, le ministre rappelle que la protection des personnes et des biens demeure une exigence permanente.

Il les exhorte ainsi à maintenir, sur l’ensemble du territoire national, la même dynamique et la même détermination. Il les invite également à tirer les enseignements de l’organisation des JOJ afin de mieux relever les défis futurs.

« Vous avez fait honneur à l’uniforme et à la Nation », conclut le ministre dans son message adressé aux forces de défense et de sécurité.