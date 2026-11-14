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Météo : Des températures pouvant atteindre 42 °C annoncées au Sénégal

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L’Agence nationale de l’aviation civile et de la météorologie (ANACIM) annonce un temps globalement chaud et sec sur l’ensemble du territoire sénégalais entre ce samedi 14 novembre à 12 heures et dimanche 15 novembre 2026 à 12 heures.

Dans ses prévisions météorologiques, l’agence indique que le ciel sera généralement dégagé au cours de la journée de samedi. Toutefois, quelques voiles nuageux pourraient traverser plusieurs localités à partir des premières heures de la matinée de dimanche.

La chaleur sera particulièrement ressentie à l’intérieur du pays, où les températures maximales devraient varier entre 37 et 42 °C. À Dakar, le thermomètre affichera environ 32 °C.

Face à ces conditions météorologiques, l’ANACIM recommande aux populations de s’hydrater régulièrement et d’éviter les expositions prolongées au soleil durant les heures les plus chaudes.

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