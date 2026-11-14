Ziguinchor : Un commerçant retrouvé mort dans les toilettes de son domicile

Un commerçant a été découvert sans vie dans les toilettes de son domicile, à Ziguinchor. Selon le voisinage, il souffrait d’une maladie et s’était rendu à l’hôpital la veille. La police a ouvert une enquête pour déterminer les circonstances exactes du décès.

D’après les déclarations recueillies auprès du voisinage, M. Sène souffrait d’une maladie. Le 11 novembre 2026, il s’était rendu à l’hôpital pour une consultation.

Le 12 novembre 2026, vers 23 heures, le poste de police de Yamatogne a été avisé de la découverte du corps sans vie d’un individu au quartier Djiringhor, à Ziguinchor. Les éléments de la police judiciaire se sont immédiatement rendus sur les lieux pour procéder aux constatations d’usage.

Dans les toilettes du domicile, ils ont retrouvé le corps inerte et inanimé du défunt. Il gisait allongé sur le dos, un drap posé sur lui, le sous-vêtement à moitié baissé.

Il s’agit de M. Sène, âgé de 28 ans, né à Diourbel. Commerçant, il était domicilié au quartier Djiringhor, à Ziguinchor.

Les policiers n’ont relevé aucune trace de violence apparente sur le corps, sous réserve des conclusions de l’examen médical.

Le corps a été transporté à l’hôpital régional de Ziguinchor. Une réquisition a été adressée au médecin-chef de l’établissement afin de déterminer les circonstances du décès.

Le Procureur de la République a été avisé et une enquête a été ouverte.

Source : Seneweb