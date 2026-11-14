JOJ Dakar 2026 : Mankeur Ndiaye salue un succès historique et félicite les acteurs de l’organisation

Mankeur Ndiaye a salué le succès des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026, les premiers organisés sur le continent africain. Dans une publication, l’ancien ministre des Affaires étrangères a mis en avant les résultats de l’événement, aussi bien sur le plan organisationnel que sur celui de la participation.

« Un grand succès, au double plan de l’organisation et de la participation », a-t-il déclaré, avant d’adresser ses chaleureuses félicitations aux anciens et actuel présidents de la République, Macky Sall et Bassirou Diomaye Faye.

Mankeur Ndiaye a également associé à ces félicitations le Comité national olympique et sportif sénégalais, dirigé par Mamadou Diagna Ndiaye, qu’il a salué pour avoir relevé ce qu’il qualifie de « pari fou ». Il a aussi rendu hommage à l’ensemble de son équipe, au Comité d’organisation des Jeux olympiques de la jeunesse (COJOJ), ainsi qu’à la jeunesse et au peuple sénégalais dans son ensemble.

Pour l’ancien chef de la diplomatie sénégalaise, cette édition des JOJ constitue ainsi une réussite collective, portée par la mobilisation des différents acteurs nationaux. Il a conclu son message par un hommage au pays : « Vive le Sénégal qui gagne ! »