Naufrage de Lompoul : Seydina Mouhamadou Malal Diallo appelle à une évaluation des politiques migratoires.

Le naufrage d’une pirogue au large de Lompoul, dans le département de Kébémer, qui a fait au moins 39 morts et un seul rescapé selon le dernier bilan officiel communiqué, relance le débat sur les causes profondes de l’émigration clandestine au Sénégal. Dans une déclaration, Seydina Mouhamadou Malal Diallo, secrétaire général de Noo Lank, dénonce l’insuffisance des réponses apportées par les autorités et réclame une évaluation indépendante des politiques publiques consacrées à l’emploi et à l’insertion des jeunes.

Pour le responsable de Noo Lank, ce nouveau drame maritime traduit le désespoir d’une partie de la jeunesse sénégalaise, confrontée au chômage, à la précarité et au manque de perspectives. Il estime que la migration irrégulière est alimentée par plusieurs facteurs, notamment la raréfaction des ressources halieutiques, les difficultés rencontrées par les pêcheurs, le déficit d’employabilité, les obstacles à l’obtention de visas, les crises politiques et la perte de confiance en l’avenir. À ces difficultés s’ajoute l’activité des réseaux de passeurs qui, selon lui, exploitent la vulnérabilité des candidats au départ.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo rappelle que Noo Lank alerte depuis plusieurs années sur cette problématique. Il évoque notamment les actions menées dès 2020 avec l’UNAPAS sur les conséquences des accords de pêche pour les ressources halieutiques et les communautés de pêcheurs. En 2021, à la suite d’une rencontre avec l’Union européenne, le mouvement avait également soulevé la question des licences accordées aux navires étrangers et de l’efficacité des financements destinés à la migration, à la formation et à l’emploi des jeunes.

En septembre 2024, quelques mois après l’arrivée du nouveau régime, Noo Lank avait de nouveau attiré l’attention sur la nécessité de restaurer l’espoir au sein de la jeunesse et de promouvoir les voies régulières de mobilité internationale.

Face à la persistance des départs clandestins, le secrétaire général de Noo Lank s’interroge sur les résultats des différents programmes et financements mobilisés au fil des années pour l’emploi et l’insertion professionnelle des jeunes.

Il estime que la répétition des drames impose une évaluation sérieuse, indépendante et publique des politiques engagées. Pour lui, les ressources publiques consacrées à ces programmes doivent être soumises à une véritable obligation de résultats.

Dans sa déclaration, Seydina Mouhamadou Malal Diallo critique également l’attitude de certains migrants qui, après leur arrivée en Espagne, publient sur les réseaux sociaux des vidéos mettant en scène leur traversée.

Il considère que ces publications, qui présentent parfois le voyage comme un exploit, peuvent encourager d’autres jeunes à tenter l’aventure malgré les risques mortels. Il qualifie ce comportement d’irresponsable et estime que la survie après une traversée ne devrait pas servir à en faire la promotion.

Le responsable de Noo Lank appelle les autorités à rompre avec les réponses ponctuelles apportées après chaque naufrage. Il considère que la lutte contre les réseaux de passeurs, bien que nécessaire, doit s’accompagner de politiques ambitieuses en faveur de la protection des ressources halieutiques, de la création d’emplois décents, de l’amélioration de l’employabilité et de la facilitation de la mobilité internationale régulière.

« Le Sénégal ne peut plus se contenter de pleurer ses enfants après chaque naufrage. Il doit enfin leur donner des raisons de rester et des possibilités de réussir », affirme-t-il.

Seydina Mouhamadou Malal Diallo présente ses condoléances aux familles des 39 victimes du naufrage de Lompoul et exprime sa solidarité à toutes les personnes touchées par ce drame.