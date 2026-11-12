JOJ Dakar 2026 : Le Général Martin Faye visite le Centre de coordination des opérations

Le Général de Division Martin Faye, Haut Commandant de la Gendarmerie nationale et Directeur de la justice militaire, a effectué, le 11 novembre 2026, une visite au Centre de coordination des opérations (CCO) du Comité national de coordination de la Sécurité des Jeux Olympiques de la Jeunesse Dakar 2026 (CNS-JOJ).

À son arrivée, il a été accueilli par le Coordonnateur adjoint du CNS-JOJ et le Chef du CCO. Le Haut Commandant de la Gendarmerie nationale a ensuite suivi une présentation des différentes cellules du centre ainsi que des missions qui leur sont assignées.

La visite s’est poursuivie dans la salle de vidéosurveillance et au service des transmissions, avant une séance de travail dans la salle de crise. Cette rencontre a notamment permis de présenter l’organisation générale du CCO et de faire le point sur l’état d’avancement des opérations de sécurisation des JOJ.

À cette occasion, le Général de Division Martin Faye a félicité les équipes pour le travail accompli. Après les mots de bienvenue du Coordonnateur adjoint, qui a salué le niveau d’intégration des forces sous la direction du Chef du CCO ainsi que son approche inclusive, il a expliqué avoir choisi cette période pour effectuer sa visite afin de remobiliser les troupes, particulièrement à l’approche de la clôture des activités des Jeux, et prévenir tout effet de surprise.

Le Haut Commandant a également insisté sur la nécessité de consolider cette organisation intégrée inédite et de préserver la dynamique de collaboration entre les différentes forces engagées. S’agissant des cybermenaces, il s’est dit très satisfait du niveau de résilience et de l’efficacité du dispositif mis en place.

Enfin, abordant l’avenir du site après les JOJ Dakar 2026, le Général Martin Faye a souligné l’importance de pérenniser les infrastructures du Centre de coordination des opérations au-delà de cet événement.