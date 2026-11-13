Émigration irrégulière : 103 candidats interpellés lors de deux opérations à Fatick et Thiès

La Gendarmerie nationale a interpellé 103 candidats à l’émigration irrégulière au cours de deux opérations distinctes menées dans les régions de Fatick et de Thiès.

La première intervention s’est déroulée le 11 novembre 2026 sur l’île de Moundé, dans la région de Fatick. La brigade de proximité de Niodior, renforcée par un détachement de l’Escadron de surveillance et d’intervention (ESI) de Fatick, a interpellé 83 candidats dans la forêt de l’île.

À Thiès, vingt autres candidats ont été arrêtés par la brigade de proximité de Malicounda. L’interpellation a eu lieu dans le village de Kokaye, au cours de la nuit du 9 au 10 novembre.

Selon les informations communiquées par la Gendarmerie nationale, les investigations se poursuivent afin d’identifier les organisateurs et de démanteler les réseaux impliqués dans ces tentatives d’émigration irrégulière.