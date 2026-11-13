Sénégal-Soudan : Important dispositif de sécurité déployé par la Police

À l’occasion de la rencontre entre le Sénégal et le Soudan, un dispositif sécuritaire renforcé a été déployé afin d’assurer le bon déroulement de l’événement. Cette mobilisation vise notamment à garantir la fluidité des flux et à assurer la protection des supporters, des délégations et des officiels présents.

À travers cette opération, les forces de sécurité réaffirment leur engagement à accompagner les grands événements sportifs dans des conditions optimales de sécurité. « Servir, notre vocation ; protéger, notre mission. Dans l’honneur, au service de la loi », rappelle le message accompagnant le dispositif.