Émigration clandestine : Ansoumana Dione alerte sur le désespoir de la jeunesse

Face à la recrudescence de l’émigration clandestine et aux drames maritimes enregistrés, notamment à Lompoul, dans le département de Kébémer, région de Louga, Ansoumana Dione tire la sonnette d’alarme. Dans une déclaration, le président de l’Association sénégalaise pour le suivi et l’assistance aux malades mentaux (ASSAMM) livre son analyse des motivations qui poussent de nombreux jeunes Sénégalais à tenter la traversée vers les côtes étrangères.

« Le mort n’a pas peur d’affronter la mort pour ressusciter », affirme-t-il pour illustrer le désespoir d’une partie de la jeunesse sénégalaise. Selon lui, aucune force de défense et de sécurité, aussi puissante soit-elle, ne peut à elle seule arrêter cette vague de départs vers l’étranger.

S’appuyant sur son expérience dans le domaine de la santé mentale, Ansoumana Dione estime que les candidats à l’émigration clandestine se trouvent dans une situation qu’il compare à une forme de mort sociale, marquée par l’absence de perspectives et d’espoir. Il considère que certains jeunes prennent ainsi le risque de périr en mer dans l’espoir de trouver ailleurs des conditions de vie meilleures.

L’acteur associatif interpelle directement le président de la République, Bassirou Diomaye Faye, à qui il demande de faire preuve de responsabilité et de générosité pour redonner confiance à la jeunesse. Il rappelle que l’accession de ce dernier au pouvoir, le 24 mars 2024, avait suscité de nombreux espoirs, avant de se transformer, selon lui, en désillusion.

Ansoumana Dione met également en garde contre les risques de tensions sociales si la situation actuelle persiste. Il estime que les nombreux signaux d’alerte doivent inciter les autorités à agir rapidement afin d’éviter une aggravation de la crise.

Pour sortir de cette impasse, le président de l’ASSAMM propose la convocation d’Assises de l’émigration clandestine. Cette rencontre devrait, selon lui, réunir l’ensemble des acteurs de la société et les forces vives de la nation afin de réfléchir collectivement à des solutions durables.

Il invite notamment les autorités à faire des décès enregistrés au large de Lompoul un déclic national pour engager une réflexion de fond et proposer des mécanismes capables de favoriser l’insertion professionnelle et l’emploi des jeunes.

Pour Ansoumana Dione, il est urgent de passer à l’action afin de redonner à la jeunesse sénégalaise des raisons de construire son avenir dans son propre pays.