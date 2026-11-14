Émigration irrégulière : Une pirogue de 200 candidats, dont 22 mineurs, interceptée

Trois hommes ont été déférés au parquet à l’issue d’une enquête de la Division nationale de lutte contre le trafic de migrants (DNLT), après l’interception d’une pirogue transportant 200 personnes au large des côtes sénégalaises. Parmi les passagers figuraient 22 mineurs, dont un enfant âgé de seulement 6 ans. L’embarcation faisait route vers les îles Canaries.

Selon les informations rapportées par le quotidien Libération, la Marine nationale a remis les 200 passagers à la DNLT le 11 novembre 2026. Le groupe était composé de 105 hommes, 73 femmes et 22 mineurs. Les passagers étaient de différentes nationalités : 105 Guinéens, 58 Gambiens, 29 Sénégalais, quatre Ivoiriens, deux Sierra-Léonais et deux Nigériens.

Dans le cadre de l’enquête, les passagers ont été entendus séparément sur les préparatifs du voyage, les conditions du départ et l’identité des personnes chargées de conduire l’embarcation.

D’après Libération, plusieurs témoignages ont notamment évoqué les rôles présumés de Y. Danfa, M. D. Diallo et K. Ba. Les trois hommes ont été interrogés sur leurs liens avec les passagers et leur éventuelle participation à l’organisation ou à la conduite de la pirogue.

Y. Danfa a déclaré avoir accepté, sans rémunération, de faire sortir l’embarcation des bolongs, une zone que les autres capitaines connaissaient mal. Il affirme avoir été sollicité par un individu surnommé « Oustaz », qu’il présente comme le principal organisateur du voyage. Plus troublant, il aurait déclaré avoir remis 200 000 FCFA à ce dernier pour permettre l’embarquement de son fils âgé de 6 ans.

De son côté, M. D. Diallo a expliqué avoir été recruté comme capitaine par Mamadou Diakhaté, qui l’aurait ensuite mis en relation avec « Oustaz ». Quant à K. Ba, il s’est présenté comme un candidat à l’émigration et a reconnu avoir renseigné le programme de navigation dans le GPS de la pirogue, rapporte le quotidien.

À l’issue des auditions, les trois hommes ont été déférés au parquet. Ils sont poursuivis pour des faits présumés d’association de malfaiteurs, de tentative de trafic de migrants par voie maritime, de mise en danger de la vie d’autrui et de complicité.