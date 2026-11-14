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JOJ Dakar 2026 : Le Sénégal rend hommage aux partenaires étrangers mobilisés pour la sécurité

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Le Sénégal a rendu hommage aux partenaires sécuritaires étrangers ayant apporté leur appui au dispositif de sécurisation des Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026. Une cérémonie a été organisée le jeudi 12 novembre, sous la présidence du ministre de l’Intérieur et de la Sécurité publique, Mouhamadou Makhtar Cissé, également président du Comité national de coordination de la sécurité des JOJ (CNS-JOJ).

Cette rencontre a été dédiée aux renforts sécuritaires venus de France, d’Espagne, des États-Unis et d’Interpol, mobilisés aux côtés des forces sénégalaises pour assurer la sécurité de cet événement sportif international.

À cette occasion, Mouhamadou Makhtar Cissé leur a exprimé, au nom du président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, du Premier ministre Ahmadou Al Amine Lo, du Gouvernement et du peuple sénégalais, sa profonde gratitude pour leur engagement et leur contribution.

Le ministre a également rendu un hommage appuyé aux Forces de défense et de sécurité sénégalaises, saluant leur professionnalisme et leur mobilisation constante tout au long des Jeux.

Cette cérémonie a ainsi mis en lumière le rôle de la coopération internationale et de l’engagement collectif dans la sécurisation des JOJ Dakar 2026, organisés au Sénégal.

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