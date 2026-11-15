Podor : Un corps sans vie repêché dans le fleuve à Gayo

Une macabre découverte a été faite dans le fleuve Sambanta , à hauteur de Gayo, dans le département de Podor. Des pêcheurs, partis exercer leur activité aux environs de 19 heures, ont découvert un corps sans vie flottant dans les eaux.

Il s’agit d’un homme âgé d’au moins 24 ans, dont l’identité reste pour le moment inconnue.

Alertée, la brigade de gendarmerie de Ndioum s’est rendue sur les lieux pour effectuer les premières constatations. Le corps a ensuite été inhumé sur place ,en raison de l’état de petrifaction très avancé.

Source : Seneweb