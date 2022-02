Crise scolaire : Le SAEMSS et le CUSEMS annoncent une nouvelle grève

Le SAEMSS et le CUSEMS, deux influents syndicat d’enseignants du moyen secondaire ont annoncé un nouveau plan d’actions rythmé par une série de débrayage et grèves à compter de lundi afin d’exiger du gouvernement l’application intégrale d’un protocole d’accord signé en avril 2018.

’’Constatant le dilatoire notoire du gouvernement qui a mené à l’échec de la rencontre du 03 février 2022’’, le SAEMSS et le CUSEMS ont annoncé une série d’actions pour, disent-ils, pour ’’exiger l’apurement du protocole du 30 avril 2018’’. Dans un document consulté par l’APS, il est prévu lundi et mardi, un débrayage à 9 h suivi d’Assemblées générales, et d’une Conférence de presse conjointe SAEMSS/CUSEMS à Dakar.

Après un débrayage, mercredi, à 9 h, les syndicalistes comptent observer une grève totale, jeudi. Le plan d’actions prévoit aussi ’’le maintien du boycott de toutes les évaluations (évaluations harmonisées, devoirs et compositions du 1er Sem), des activités d’éducation physique et sportive et des activités de cellules pédagogiques’’. Une marche nationale des enseignants est prévue, le jeudi 17 février, à Ziguinchor (Sud). Lire la suite en cliquant ICI