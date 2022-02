Diaraf Sow sonne la mobilisation derrière Aliou Sall

RESPECT, DÉTERMINATION ET ENGAGEMENT DERRIÈRE ALIOU SALL !

Monsieur le Maire Aliou SALL, Coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Guédiawaye

Si ce n’était que votre bilan élogieux incontestable, vous seriez réélu haut la main à la tête de la Ville de Guédiawaye.

Vous avez beaucoup réalisé à Guédiawaye, vous avez beaucoup fait à Guédiawaye et vous vouliez encore beaucoup faire pour Guédiawaye.

Vous avez également soutenu et renforcé tous les secteurs d’activité à Guédiawaye : vous avez construit, vous avez innové, vous avez rénové, vous avez reconstruit, vous avez inauguré et vous avez embelli Guédiawaye.

Oui vous avez très bien travaillé, Monsieur le Maire !

Vous avez réuni toute la famille du Président que nous sommes à vos côtés et vous n’avez sous estimé personne.

Vous avez bien géré la coalition Benno Bokk Yaakaar de Guédiawaye et avez associé tout le monde à toutes les activités, à toutes les décisions ; bref, vous avez aussi soutenu et assisté toutes les formations politiques et mouvements membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar à Guédiawaye.

ADAE/J de Guédiawaye, à travers ma personne et tous les partis politiques et mouvements membres de la coalition Benno Bokk Yaakaar de Guédiawaye, restons engagés, debout et déterminés à continuer le combat derrière vous, Monsieur le Maire Aliou SALL, pour reconquérir ensemble, main dans la main, la Ville que vous avez fourni tant d’efforts pour sa construction.

Me Diaraf SOW, Président du parti ADAE/J et membre de Benno Bokk Yaakaar dans le département de Guédiawaye