Crise sociale…Cheikh Kanté le sapeur-pompier

Monitoring entre le gouvernement et le G7: Dr Cheikh Kanté joue les pompiers

La réunion sur le monitoring des accords signés avec les enseignants a eu lieu sous l’égide du ministre en Charge du Suivi du Plan Sénégal émergent (Pse) Dr Cheikh Kanté. Ce dernier après avoirs savamment écouté les discours des différents secrétaires généraux, le G 7, des représentant de la société civile, les association des parents et la Cosydep, a rassuré tout son monde. « Je vais rendre compte fidèlement au président de la République qui m’a confié ce travail au prochain conseil des ministres de tout ce qui a été dit ici pour qu’enfin on pourra régler cette affaire, où toutes vos propositions ont été tenues en compte », a-t-il déclaré d’emblée. Avant d’ajouter : « J’ai croisé aujourd’hui des syndicats responsables, patriotes qui m’ont rassuré en écoutant leurs discours ». Selon lui, si nous avons eu une année apaisée, c’est parce qu’il y a eu un travail qui a été fait, dans la logique de constriction d’un dialogue social ». Ainsi, le ministre en Charge du suivi du Pse de profiter de cette réunion qui a pour objectif fondamental d’évaluer les accords passés entre le gouvernement et les syndicats d’enseignants, pour faire part qu’il est devenu un homme comblé en poursuivant la voie tracée par l’ex-premier ministre Mouhammed Boun Abdallah Dionne, et les ministres en charge de ce dossier et le dialogue social. « Je suis un homme heureux pour deux raisons, d’abord témoin de l’importance que le chef de l’État accorde à l’éducation à travers le capital humain, mais témoin aussi de l’engagement volontaire efficace des syndicalistes, de la société civile pour la construction d’une école de paix ». Toujours dans sa prise de parole, Dr cheikh Kanté a fait savoir que même si des avancées significatives ont été constatées dans le Paquet, permettant à l’enseignement qui ne représentait que 4,2 % du PIB en 2006, de dépasser les 7 % aujourd’hui, il reste des points d’alerte que le gouvernement et les syndicats d’enseignants ont promis de voir le plus rapidement possible. Parlant du taux brut des dépenses publiques qui était de 68 %, ce dernier de faire part qu’il est passé à 98,2 %. Ce qui est une bonne chose. Avant de révéler qu’« il nous faut une clarification des infrastructures ». En outre, Il a profité de cette réunion pour jeter des fleurs à l’endroit des enseignants qu’il considère comme « le ciment organique » d’une corporation. « L’école est le contrat social que le président Macky Sall vous a proposé dans le Plan Sénégal émergent (PSE). Vous êtes l’élément le plus fondamental du plan social qui s’agit de l’éducation ».

L’aide des ministres pour régler les problèmes mineurs

Comme le président Macky Sall a toujours dit à ses ministres de ne pas prendre des engagements qu’ils ne vont pas respecter, Dr Cheikh Kanté d’appeler les ministres en charge de cette affaire d’aider les gens à régler les problèmes mineurs notamment les problèmes de viabilisation des parcelles destinées aux enseignants. « Vous promettez des terrains aux enseignants, le président donnent des instructions vous ne les exécutez pas. Ce qui se passe n’est pas normal », s’indigne-t-il. Et de poursuivre : « Je compte organiser une réunion dès la semaine prochaine avec mon homologue de l’Urbanisme pour tirer au clair cette affaire ». Toutefois, il a déploré également le manque de communication dans ce dossier. « Je me propose de remédier ce gap sur la communication », affirme M. Kanté. Abondant dans le même sens, Mamadou Talla, ministre de l’Éducation Nationale, étant le premier concerné dans cette séance de préciser que ce monitoring est venu à son heure, car il permet aux secrétaires généraux de convaincre leurs camarades. « On ne peut rien faire sans vous. Nous continuerons à vous accompagner, en respectant nos engagements, car nous avons une année à préserver », dit-il. Selon lui, les monitorings ont permis à l’État d’augmenter les indemnités de 60 à 100. « Sur 100 000 fonctionnaires les 40 000 sont de chez nous. Raison pour laquelle, nous allons poursuivre la réforme jusqu’à sa réussite », a rassuré M. Talla. « Ce jour mérite que nous soyons attentifs à sa nature. L’école nous fédère. Autant les enseignants sont préoccupés par la situation de l’école, autant le gouvernement l’est », rétorque Samba Sy, ministre du Travail. Avant de lister les contractuels qui ont été immatriculés. « 71 182 contractuels de l’éducation ont été immatriculés. Parmi eux, 70 000 le sont de façon définitive. 17 000 autres sont en cours de régularisation à l’Ipres. 39 342 enseignants sont retracés et 30 454 ont vu leur carrière connaître des avancées. Dans ce groupe, 1 380 enseignants ont des données qui ne sont pas exploitables, du fait que les noms ne sont pas complets », a-t-il révélé.

Les enseignants entre inquiétude et espoir

Tous les secrétaires généraux qui ont eu à prendre la parole durant cette séance de monitoring ont reconnu la dynamique vertueuse mise en place par le gouvernement depuis quelques mois et qui est source d’espoir, même si des inquiétudes demeurent. « Nous pensons qu’il y a un accord qui là et l’espoir est qu’il soit respecté. Nous sommes dans cette posture de partenariat avec le gouvernement du Sénégal et nous sommes disponibles pour la bonne marche du pays », a déclaré Al kantara Sarr, SG du Syndicat des inspectrices et inspecteurs de l’éducation nationale, membre du G 7. Avant de dénoncer la lenteur administrative qui plombe la carrière des enseignants : « Nous pouvons arriver à une dématérialisation des procédures avec tous les moyens technologiques que nous détenons pour bannir la lenteur administrative ». Et appelle le gouvernement à apporter des clarifications sur le problème des impôts. Pour les mises en position de stage dont 10 000 étaient prévues, ce dernier de préciser : « Nous sommes actuellement 3000. Et d’ici octobre nous n’allons pas atteindre les 50%. Nous attendons que le gouvernement soit dans les dispositifs pour booster l’école », lance-t-il, tout en interpellant l’État sur le problème du volontariat qui a trop duré. Ablaye Ndoye Secrétaire général du Cusems, et porte parole du jour du G7, revenant sur les accord signés le 30 avril 2018 avec le gouvernement, a fait savoir que tous les délais pour leur respect ont été dépassés. « Nous attendons du gouvernement des actes forts.

Abdou Marie Dia pour xibaaru. sn