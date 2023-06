Cyanure volée : Deux personnes condamnés à six (6) mois de prison

L’affaire des 20 tonnes de cyanure détournées à Sabodala a été évoquée aujourd’hui en flagrant délit au TGI de Kédougou. Sur les cinq prévenus présents à l’audience, deux ont été reconnus coupables de délit d’association de malfaiteurs, vol en réunion et mise en danger de la vie d’autrui.

Dandan Biaye le chauffeur et Mamadou Salif Dia, tous deux en service à Sabodala Gold Opérations, ont été condamnés à six mois de prison ferme. Set Cissé, habitant à Kédougou, Mamady Camara (vigile à Sabodala) et Boubacar Cissé (opérateur de machine à Sabodala) ont été libérés au bénéfice du doute. Le cerveau de la bande, Pape Demba Tine, Mamadou Dian Barry et Baba Maiga sont en fuite, rapporte Seneweb.

Le procureur, dans son réquisitoire, avait requis trois ans de prison ferme contre les prévenus.

Pour rappel, 20 t de cyanure avaient été dérobées à Sabodala par Pape Demba Tine, un superviseur de Sabodala Gold Opérations, qui est parvenu à tromper la vigilance de la sécurité de la société. Les enquêtes ont révélé que le cyanure a été stocké quelque part dans la commune de Kédougou avant d’être vendu à des ressortissants de la sous-région.