Cybastion annonce un financement de 300 millions de dollars pour des projets numériques au Sénégal

En visite de travail aux États-Unis, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a reçu, lundi 14 septembre 2026 à Washington, une délégation de Cybastion, société américaine spécialisée dans la cybersécurité. Conduite par son président-directeur général, Dr Thierry Wandji, la délégation a annoncé la mobilisation d’un financement d’environ 300 millions de dollars américains pour accompagner plusieurs projets structurants de digitalisation au Sénégal.

Cette audience a marqué le début de la première journée de travail du Chef de l’État dans la capitale américaine. Celle-ci était consacrée aux rencontres avec le secteur privé, avant les entretiens prévus avec les dirigeants de la Banque mondiale et du Fonds monétaire international.

Les projets annoncés par Cybastion concernent notamment la cybersécurité, la lutte contre la cybercriminalité, le développement de data centers, le transfert de technologies et le renforcement des capacités nationales. Ces secteurs figurent parmi les priorités affichées par le Gouvernement dans le cadre de la transformation numérique du pays.

L’écosystème numérique sénégalais devrait être directement associé à la mise en œuvre de ces initiatives. Plusieurs start-ups locales seront sélectionnées pour participer au développement des projets, avec l’objectif de renforcer leurs compétences, de soutenir l’innovation et de conserver au Sénégal une part croissante de la valeur créée.

À travers ce partenariat, les autorités sénégalaises mettent en avant les retombées attendues pour les populations. Il s’agit notamment de disposer d’administrations plus rapides et accessibles, de mieux protéger les données personnelles contre la fraude et la cybercriminalité, mais aussi de créer des emplois qualifiés pour les jeunes et de favoriser l’émergence d’entreprises numériques compétitives.

Le programme doit également contribuer au renforcement de la souveraineté technologique du Sénégal. Pour le Président Bassirou Diomaye Faye, la transformation numérique ne doit pas se limiter aux infrastructures et aux technologies, mais produire des effets concrets sur les services publics, l’emploi et les opportunités économiques.

Lors de la rencontre, le Chef de l’État a rappelé son ambition de promouvoir des partenariats fondés sur les intérêts réciproques. « On ne peut pas être assis sur une mine d’or et tendre la main », a-t-il déclaré, en insistant sur la nécessité de valoriser les ressources du Sénégal, son capital humain et ses institutions.

Le Président de la République a également présenté les conditions offertes aux entreprises souhaitant s’installer durablement dans le pays, notamment la recherche d’un environnement des affaires stable, régi par l’État de droit. L’objectif affiché est de permettre aux investisseurs de trouver leur rentabilité tout en garantissant au Sénégal la maîtrise de son développement.

La rencontre avec Cybastion a été suivie, dans la même matinée, d’audiences avec la Chambre de Commerce des États-Unis et le Corporate Council on Africa. Cette séquence consacrée au secteur privé américain s’inscrit dans la volonté du Chef de l’État de consolider la confiance des partenaires, de relancer l’économie nationale et d’attirer de nouveaux investissements. La mission présidentielle se poursuivra aux Émirats arabes unis.