Washington : La Banque mondiale confirme son soutien aux priorités du Sénégal

Au terme d’une matinée consacrée aux rencontres avec les entreprises américaines, le Président de la République Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été reçu, lundi 14 septembre 2026 à Washington, par Ajay Banga, président du Groupe de la Banque mondiale. Cette rencontre a permis de confirmer la volonté de l’institution d’accompagner durablement les politiques publiques du Sénégal.

Le Chef de l’État était accompagné d’une importante délégation ministérielle, témoignant de l’importance accordée par le Sénégal à ce partenariat. Les échanges ont porté sur les principaux défis économiques et sociaux du pays, ainsi que sur les moyens d’accélérer la mise en œuvre des priorités nationales.

La rencontre a également permis de réaffirmer la place centrale du Groupe de la Banque mondiale parmi les partenaires stratégiques du Sénégal. Cette coopération s’est récemment renforcée avec la signature, le 6 août dernier à Dakar, de trois nouveaux accords consacrés à l’agriculture, à la connectivité des zones de production et au développement des régions orientales et australes du pays.

Au cours des discussions, le Groupe de la Banque mondiale a confirmé son soutien à la stabilisation du cadre macroéconomique et à la transformation structurelle de l’économie sénégalaise. L’institution a également réaffirmé sa contribution au financement soutenable des politiques publiques au cours des prochaines années.

Cette confirmation intervient deux semaines après l’accord technique conclu avec le Fonds monétaire international. Elle est présentée comme un signe de confiance des partenaires financiers dans la trajectoire choisie par le Sénégal, fondée sur la transparence et la rigueur dans la gestion des finances publiques.

Les échanges ont particulièrement porté sur des secteurs ayant un impact direct sur les ménages et les entreprises. Il s’agit notamment de la réduction du coût de l’énergie, du renforcement de la protection sociale, du financement de l’entrepreneuriat et de l’amélioration du climat des affaires.

Le Président de la République a également insisté sur la nécessité de créer davantage d’emplois pour les jeunes. Présentée comme le principal atout du pays, la jeunesse doit, selon lui, être accompagnée pour devenir un moteur de la croissance, de l’innovation et de la transformation économique.

Le partenariat avec la Banque mondiale devra aussi contribuer au développement des corridors économiques et à la territorialisation des politiques publiques. L’objectif est de favoriser une croissance mieux répartie, en valorisant les potentialités propres à chaque région et en évitant une concentration excessive de l’activité économique à Dakar.

Ajay Banga a enfin réaffirmé la disponibilité du Groupe de la Banque mondiale à accompagner les orientations du Sénégal et à renforcer ce partenariat stratégique. La mission présidentielle se poursuivra mardi avec un entretien avec Kristalina Georgieva, directrice générale du Fonds monétaire international, avant le déplacement du Chef de l’État aux Émirats arabes unis.