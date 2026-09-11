Finances publiques : Le calendrier fixé pour les lois de finances 2026 et 2027

Le Premier ministre, Ahmadou Al Aminou Lo, a annoncé, lors du Conseil des ministres de ce jeudi, son intention de transmettre à l’Assemblée nationale le projet de loi de finances rectificative (LFR) 2026 au plus tard le mardi 15 septembre.

Il souhaite également que le projet de loi de finances initiale (LFI) 2027 soit examiné en Conseil des ministres le mercredi 30 septembre 2026. Ahmadou Al Aminou Lo a demandé au ministre de l’Économie, des Finances et du Plan, Cheikh Diba, de veiller au respect des délais fixés pour l’examen de ces deux projets de loi de finances.

Le Premier ministre a également rappelé à Cheikh Diba « la nécessité de veiller scrupuleusement à la satisfaction intégrale des mesures correctives du misreporting » dans le délai convenu avec le Fonds monétaire international (FMI), rapporte le communiqué du Conseil des ministres.

Le FMI et le gouvernement du Sénégal ont conclu un accord technique portant sur un programme économique et financier de 2,2 milliards de dollars américains, soit environ 1 240 milliards de francs CFA, pour une durée de trois ans.

Par ailleurs, les autorités sénégalaises ont engagé le Plan de traitement de la dette du Sénégal. Celui-ci vise à « restaurer durablement le profil de la dette » de l’État et à « dégager progressivement les marges de manœuvre nécessaires au financement des investissements publics dans les secteurs prioritaires ».