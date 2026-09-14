Moundiaye Cissé appelle à la transparence sur les 500 millions de la Fondation Sénégal Solidaire

Moundiaye Cissé, directeur exécutif de l’ONG 3D, s’est prononcé sur la polémique entourant l’enveloppe de 500 millions de francs CFA annoncée par la Fondation Sénégal Solidaire pour l’achat de billets destinés aux Jeux olympiques de la jeunesse (JOJ) Dakar 2026.

Invité de l’émission « En Vérité » sur Radio Sénégal, le responsable de la gouvernance a estimé que cette initiative pouvait être pertinente, à condition qu’elle respecte les textes régissant les fondations. « Le fait d’annoncer publiquement la participation financière de la fondation constitue déjà un élément de transparence », a déclaré Moundiaye Cissé.

Il appelle toutefois les dirigeants de la Fondation Sénégal Solidaire à préciser l’origine exacte des ressources mobilisées pour cette opération. Pour lui, le financement de l’accès des enfants et des ménages modestes aux compétitions sportives correspond à la vocation sociale et humanitaire des fondations.

Moundiaye Cissé insiste néanmoins sur la nécessité d’assurer une traçabilité rigoureuse et une gestion irréprochable des fonds engagés, qu’ils soient d’origine publique ou privée. La transparence sur les ressources et leur utilisation apparaît ainsi, selon lui, comme une condition essentielle à la crédibilité de cette initiative.